Dipasquale (Pd): “Avrei proposto il premio della sporcizia per Schifani”

Le parole del deputato regionale dopo il riconoscimento al governatore

PALERMO – “Fa davvero riflettere vedere la Regione Siciliana istituire il premio ambasciatore dell’ambiente e assegnarlo al presidente Schifani, che amministra una Sicilia sommersa dai rifiuti e spende milioni su milioni per mandarli all’estero. Ancora più fantasiosa è la motivazione: ‘per aver sostenuto con determinazione soluzioni innovative per trasformare i rifiuti in risorsa’”, dichiara il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

Dipasquale e il premio a Schifani

“Vorrei ricordare al centrodestra – aggiunge – che appare molto distratto, che in otto anni di governo non è riuscito a costruire una prospettiva concreta. Parlano di termovalorizzatori, ma se davvero li avessero voluti, in otto anni avrebbero potuto tranquillamente realizzarli”.

“Al presidente Schifani ricordo che, fuori dalle cinte urbane, la Sicilia è una enorme discarica a cielo aperto. Dove sono i sindaci ad occuparsi della pulizia gli interventi sono stati fatti; altrove, dove la competenza è della Regione regna il degrado. Io, più che ambasciatore dell’ambiente, lo avrei nominato – conclude – ambasciatore della sporcizia e delle discariche abusive”.