Direttori amministrativi e sanitari, ecco gli elenchi degli idonei NOMI

Inizia la partita per i manager dalla sanità siciliana

PALERMO – Si è conclusa la procedura per la creazione degli elenchi degli idonei a ricoprire le cariche di Direttore amministrativo e Direttore sanitario nelle aziende del Servizio sanitario regionale siciliano. Per il ruolo di direttore amministrativo il 18 settembre scorso si erano riaperti i termini: oggi sono 57 gli idonei. Per le poltrone di Direttore sanitario, invece, risultano selezionati 65 candidati. La conclusione delle selezioni per i due ruoli porterà anche a una accelerazione delle dinamiche per la scelta dei Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia. Il primo atto dei nuovi manager, infatti, sarà la nomina dei Direttori amministrativi e sanitari attingendo dai due elenchi.

Direttore amministrativo, gli idonei

Questo l’elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale: Aldo Albano; Giuseppe Alongi; Elvira Amata; Giovanna Annino; Vincenzo Barone; Vincenzo Bastante; Salvatore Bellomo; Giampiero Bonaccorsi; Beatrice Borghese; Sergio Caltabiano; Arturo Caranna; Monica Maria Castro; Gabriele Ciaccio; Patrizia Cigna; Sabrina Cillia; Tiziana Ciuci; Sergio Consagra; Maria Felicita Crupi; Maria Luisa Curti; Ignazio Del Campo; Fabrizio Di Bella; Giuseppe Di Bella; Catena Di Blasi; Loredana Di Salvo; Salvatore Lucio Ficarra; Rosario Fresta; Pietro Galatà; Pietro Genovese; Riccardo Giammanco; Ornella Monasteri; Alessandro Mazzara; Salvatore Iacolino; Luigi Guadagnino; Candido Ialuna; Maurizio Lanza; Giorgio Li Vigni; Salvatore Lombardo; Vincenzo Manzella; Vincenzo Manzi; Walter Messina; Giancarlo Niutta; Danilo Palazzolo; Alessandro Pucci; Giulia Pulejo; Massimo Cicero; Tamara Cibello; Carmelo Ferrara; Maddalena Samperi; Giovanni Roccella; Giuseppe Valenza; Ersilia Riggi; Rosaria Salimbene; Giorgio Santonocito; Francesco Santocono; Maria Sigona; Salvatore Torrisi; Davide Violato.

Direttore sanitario, gli idonei

Questi invece gli idonei al ruolo di Direttore sanitario: Francesco Amico; Luigi Aprea; Teresa Barone; Massimo Bruno; Gaetano Buccheri; Gaspare Canzoneri; Rosalia Caranna; Paolo Carbia; Emanuele Cassarà; Gaetano Cimò; Diana Cinà; Domenico Cipolla; Antonio Tobia Colucci; Michelangelo Condorelli; Giuseppe Cuccì; Giuseppe De Filippis; Antonino Di Benedetto; Giovanni Di Fede; Loredana Di Simone; Vita Antonella Di Stefano; Giuseppe Drago; Raffaele Elia; Giuseppe Falliti; Luca Fazio; Luciano Fiorella; Alberto Firenze; Maria Grazia Furnari; Maria Lucia Furnari; Antonio Gervaso; Giuseppe Giammanco; Salvatore Giuffrida; Giuseppe Grasso; Danilo Greco; Antonio La Ferla; Paolo La Paglia; Sara Lanza; Antonio Lazzara; Antonino Levita; Gianfranco Licciardi; Francesco Luca; Anselmo Madeddu; Salvatore Madonia; Graziella Manciagli; Ercole Marchica; Gaetano Migliazzo; Domenico Minniti; Rosalia Murè; Giuseppe Murolo; Giacomo Nicocia; Marcello Nucifora; Giovanni Passalacqua; Aurelio Puleo; Giuseppe Quattrocchi; Francesco Raimondo; Giuseppe Rao; Antonino Rapisarda; Giuseppe Reina; Nicola Reina; Paolina Reitano; Aroldo Rizzo; Domenico Runci; Carmelo Sambataro; Mauro Sapienza; Luigi Sicurella; Giuseppe Trimarchi.

In aggiornamento