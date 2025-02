Direttori generali, appello dei commercialisti per due dipartimenti

Lettera a Schifani

PALERMO – Rotazione degli incarichi dirigenziali apicali degli assessorati regionali: la Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili chiede al governatore Renato Schifani che tutto resti così com’è alle Attività produttive e all’Agricoltura. Sono i dipartimenti guidati da Carmelo Frittitta e Dario Cartabellotta.

La lettera a Schifani

Il coordinatore della Conferenza, Maurizio Attinelli, ha trasmesso in queste ore una lettera aperta rivolta al governatore nella quale viene chiesto di escludere dalla rotazione degli incarichi dirigenziali apicali degli assessorati quelli alle Attività produttive e all’Agricoltura. “I due dirigenti generali di questi assessorati – chiarisce Attinelli – hanno sempre dimostrato capacità gestoria, tecnica e organizzativa decisamente fuori dal comune”.

E ancora: “L’eventuale avvicendamento è per la nostra Conferenza regionale motivo di grande preoccupazione soprattutto in un momento delicatissimo come questo, di conclusione del Pnrr e di ripartenza della programmazione comunitaria”, continua.

La Conferenza chiede dunque di escludere dalla rotazione sulla quale si ragiona in questi giorni i due assessorati “nella ragionevole certezza – conclude Attinelli – che un simile cambiamento non possa essere considerato di interesse collettivo”.