Direttori generali della Sanità, non è ancora finita: “rivoluzione” Palermo

Il Risiko delle nomine allo sprint finale. Ultime ore di trattative

PALERMO – Chiamiamola “ultima ora”, nel senso più letterale del termine. Non è ancora una notizia ma un aggiornamento. La lista dei direttori generali della sanità è quasi pronta ma non è ancora definitiva e potrebbe cambiare fino all’ultimo secondo perchè i malumori sono tanti e le novità dietro l’angolo.

Di sicuro ieri sera si è fatto tardi alla ricerca di una “quadra” indolore. La giunta che dovrà deliberare è in cantiere per il pomeriggio di oggi, segno che c’è qualche ora ancora per… litigare. E i malumori esplosi ieri all’Ars sono una conferma della tensione all’interno della maggioranza.

La novità del summit serale di martedì riguarda soprattutto Palermo. Al Civico dovrebbe andare Walter Messina, a Villa Sofia – Cervello Salvatore Colletti, al Policlinico di Palermo Marzia Furnari (che sembrava dirottata a Trapani). Nessun dubbio sulla conferma di Daniela Faraoni all’Asp.

Ferdinando Croce, uomo che l’ex assessore Razza avrebbe voluto al Civico di Palermo, viene indicato per l’Asp di Trapani. Novità per l’Asp di Agrigento dove sarà designato il radiologo siracusano Giuseppe Capodieci (e non più Alessandro Mazzara). A Siracusa andrà Caltagirone, a Caltanissetta Salvatore Lucio Ficarra, a Enna Mario Zappia, a Ragusa Giuseppe Drago.

Si attende l’ok di Laganga Senzio (ancora indeciso) per l’Asp di Catania. Nel capoluogo etneo le aziende ospedaliere dovrebbero andare a Salvatore Giuffrida (Cannizzaro, riconfermato) e a Giuseppe Giammanco (Garibaldi). Al Policlinico di Catania resterà Gaetano Sirna al quale il contratto scadrà tra un anno e mezzo: era dato in uscita per raggiunti limiti d’età. All’Asp di Messina Cuccì, al Papardo Catena di Blasi. Qualche casella ancora “balla”. In forte dubbio le riconferme di Fabrizio De Nicola e Vincenzo Spera.