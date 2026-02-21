 “Direzione Futuro”, la Dc si riunisce per definire le nuove strategie
“Direzione Futuro”, la Dc siciliana si riunisce per definire le nuove strategie

A Caltanissetta
L'ASSEMBLEA
di
PALERMO – La Democrazia Cristiana siciliana si prepara a riunire i propri dirigenti e rappresentanti in occasione dell’Assemblea regionale dal titolo “Direzione Futuro”, appuntamento considerato centrale per la vita politica e organizzativa del partito nell’Isola.

I lavori prenderanno il via domani, 22 febbraio, alle ore 10, a Caltanissetta. E vedranno la partecipazione dei deputati regionali, del capogruppo all’Ars Carmelo Pace, di Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta e Andrea Messina.

Attesi anche la presidente regionale del partito Laura Abbadessa, i tre commissari regionali Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, oltre ai segretari provinciali, ai dirigenti e alle delegazioni provenienti da tutta la Sicilia.

L’assemblea rappresenta un momento di confronto interno di particolare rilievo, finalizzato a tracciare un bilancio dell’attività svolta e a delineare le strategie future del movimento nello scenario politico regionale.

Nel corso della giornata si discuterà del rafforzamento del radicamento territoriale, del consolidamento della presenza istituzionale e del rilancio dell’azione politica nel solco dei valori e della tradizione democristiana, in una fase ritenuta decisiva per il futuro della Sicilia.

Si parla di:

