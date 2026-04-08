Dirigenti, il governo torna sui suoi passi: la doppia fascia resta

Giambona (Pd): "Bene il cambio di rotta"

PALERMO – “Dopo mesi di stallo in Aula e continui rinvii su una riforma cruciale per la Sicilia, il governo Schifani si rende protagonista dell’ennesimo cambio di rotta, allineandosi finalmente, nei fatti, alla proposta della doppia fascia dirigenziale che il Partito democratico sostiene sin dall’inizio insieme con le organizzazioni sindacali”. A darne notizia è Mario Giambona, vicepresidente del gruppo parlamentare del Pd all’Ars.

Giambona descrive gli ultimi sviluppi della discussione sul ddl di riforma della dirigenza regionale in commissione a Palazzo dei Normanni. “Si tratta di una correzione tardiva ma significativa – prosegue – che conferma come la nostra impostazione fosse la più equilibrata, concreta ed efficace. Tuttavia, non possiamo ignorare i mesi persi a causa di indecisioni e cambi di linea del governo, che hanno di fatto bloccato una riforma fondamentale per il funzionamento della macchina amministrativa regionale”.

“Adesso è indispensabile accelerare senza ulteriori esitazioni: la pubblica amministrazione siciliana ha un bisogno urgente di dirigenti e di un sistema che valorizzi sia quelli già in servizio, sia i funzionari che negli anni hanno maturato competenze e professionalità indispensabili. Ribadisco – conclude Giambona – che la doppia fascia dirigenziale è sempre stata la proposta del Pd perché rappresenta una soluzione meritocratica, immediatamente applicabile e in grado di dare risposte concrete alla Regione. Il governo Schifani smetta con i continui cambi di direzione e consenta finalmente l’approvazione di una riforma attesa da troppo tempo, nell’interesse dei cittadini e dell’efficienza amministrativa”.