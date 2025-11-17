Diritti edificatori, Dipasquale primo firmatario Ddl: “Più controllo e trasparenza”

"I comuni avranno un supporto indispensabile per un governo del territorio consapevole"

PALERMO – L’onorevole del Pd all’Ars Nello Dipasquale è il primo firmatario di una proposta di modifica e integrazione alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che disciplina l’istituzione del Registro Pubblico dei Diritti Edificatori e introduce norme per garantire la trasparenza nella loro circolazione.

“Con l’approvazione della legge del 2020 – spiega l’onorevole Dipasquale – è stato introdotto un quadro normativo moderno, orientato alla limitazione del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana e all’impiego di strumenti urbanistici innovativi come la perequazione e la compensazione. In questo contesto – ha aggiunto il deputato dem -, i diritti edificatori sono diventati una componente essenziale delle politiche di governo del territorio: non più soltanto un indice della potenzialità edificatoria di un fondo, ma una vera e propria entità giuridica autonoma, capace di circolare e di essere utilizzata come strumento flessibile per perseguire obiettivi di interesse pubblico”.

Gli obiettivi del Ddl

“Tuttavia, alla crescente rilevanza di tali diritti non ha corrisposto l’istituzione di un sistema adeguato di pubblicità e controllo. L’assenza di un registro pubblico, affidabile e facilmente consultabile, genera oggi significative criticità. Il disegno di legge – che non graverebbe sul bilancio della Regione – intende colmare queste lacune e raggiungere tre obiettivi strategici: garantire la trasparenza creando un sistema di pubblicità completo e accessibile che renda chiara e sicura la circolazione dei diritti edificatori; assicurare la certezza del diritto, offrendo agli operatori uno strumento ufficiale e attendibile per verificare la loro situazione giuridica; rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa, dotando i Comuni di un supporto indispensabile per un governo del territorio consapevole, dinamico e coerente con le finalità della normativa regionale”.