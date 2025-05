Disabili psichici, De Luca: “Aumento del budget di salute, una conquista”

L'esponente M5s: "L'obiettivo è finanziare progetti terapeutici individualizzati"

PALERMO – Una “grande conquista per tantissime famiglie”: così il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha definito l’approvazione definitiva dell’aumento del 10 per cento del budget di salute destinato dalle ASP ai disabili psichici. Il via libera è arrivato con il voto favorevole dell’aula al ddl stralcio sulla sanità.

Più risorse per progetti terapeutici individualizzati

Questo aumento si traduce in maggiori risorse per le famiglie, che potranno contare su fondi più consistenti per le cure dei propri cari con disagio psichico. L’obiettivo è finanziare progetti terapeutici individualizzati volti all’inclusione sociale. “Questo enorme passo avanti concretizza gli sforzi che, come Movimento, da anni facciamo in questo settore, finora trascurato dalla politica”, ha sottolineato De Luca.

Trasparenza nella spesa

Un altro aspetto significativo approvato, grazie a un articolo proposto dal M5S, riguarda la trasparenza. “Parecchio importante, sul fronte della trasparenza – ha continuato Antonio De Luca – un’altra norma approvata grazie ad un nostro articolo che prevede l’obbligo per l’assessore alla Salute di presentare annualmente alla commissione sanità dell’Ars una relazione sullo stato e sulle modalità di spesa dei budget di salute da parte delle Asp siciliane”.

Nonostante la soddisfazione per i risultati ottenuti, De Luca ha riconosciuto che “è ancora lunga la strada da percorrere per dare alle famiglie le tantissime risposte che attendono da anni”. Ha inoltre sollecitato l’applicazione delle norme esistenti, “spesso disattese”.

L’esponente del M5S ha concluso affermando che, pur esistendo in Sicilia il budget di salute da diversi anni grazie a un emendamento del Movimento, “troppo spesso viene ignorato, anche se, dietro nostra insistenza, recentemente abbiamo notato un certo risveglio da parte di alcune Asp”.

LEGGI ANCHE: Piani terapeutici per disabili psichici, De Luca (M5s): “Durino oltre due anni”