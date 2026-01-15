Disagio giovanile e pari opportunità, convegno di Idea Nuova all’Ars

Gattuso: "Confronto tra istituzioni e realtà educative"

PALERMO – Analizzare il fenomeno del disagio giovanile a Palermo, riflettere sulle pari opportunità, favorire il dialogo tra istituzioni, terzo settore e scuole, oltre a presentare buone pratiche e percorsi di supporti ai giovani. Si terrà martedì 20 gennaio alle 15.30, alla Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana, il convegno “Disagio giovanile e pari opportunità: sfide e prospettive per Palermo”.

Un’iniziativa dell’associazione “Idea nuova” con la collaborazione di Uil, Comunicare, Ucsi Palermo, Conflavoro, Archetipa e la parrocchia sant’Alberto Magno di Palermo. “Vogliamo analizzare fenomeni sociali complessi e individuare strategie condivise – dicono gli organizzatori – che coinvolgano istituzioni, scuola, terzo settore, famiglie e comunità locali sui temi del disagio giovanile e delle pari opportunità”.

Nelle ultime settimane – continuano – il territorio è stato segnato da un crescente disagio tra le fasce giovanili in varie occasioni in episodi preoccupanti di violenza come aggressioni, risse, povertà educativa, mancanza di spazi di aggregazione e fenomeni di devianza minorile”.

“L’evento nasce dalla necessità di affrontare in modo concreto il tema del disagio giovanile e delle pari opportunità favorendo un dialogo strutturato tra le tante realtà che, a diversi livelli, operano nei processi di educazione, formazione e accompagnamento dei giovani e delle donne siciliane”, spiega il presidente di Idea Nuova Ignazio Gattuso.

“Il nostro obiettivo – continua – è mettere in rete competenze, esperienze e sensibilità diverse per costruire una visione condivisa e dare vita a una proposta progettuale solida, capace di essere presentata alle istituzioni politiche. L’impegno per realizzare questo evento nasce dall’amore profondo per la nostra terra e dal desiderio di costruire un futuro più inclusivo per due categorie ancora oggi molto fragili: giovani e donne. Crediamo che solo attraverso un lavoro collettivo sia possibile migliorare la qualità della vita e il benessere dei giovani e delle donne siciliane, ampliando al tempo stesso le loro opportunità formative e lavorative. Ringrazio l’assessore regionale Alessandro Aricò che ha sin da subito creduto nell’iniziativa”.

Sono previsti gli interventi di Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico della Sperone-Pertini, la garante dei diritti dell’infanzia del comune di Palermo Giovanna Perricone, l’assessore regionale Alessandro Aricò, don Dario Chimenti, parroco e consulente Ucsi Palermo e Roberto Immesi, presidente provinciale dell’Unione stampa cattolica. E ancora Marcello Rossi presidente Cts Conflavoro Sicilia, il medico Germana Canzoneri, la neuropsichiatra Donatella Ragusa, il dirigente medico Mariapaola Campisi, l’avvocato Maria Vittoria Varvaro, i rappresentanti della Uil Giusy Alongi, Rita Longobardi, Salvatore Sampino e Luisella Lionti.