Disordini in un locale del Palermitano, scatta sospensione per 7 giorni

Il locale sorge in una zona particolarmente frequentata in estate

PALERMO – Il questore di Palermo ha disposto la sospensione, per sette giorni, della Scia di un locale della costa orientale della provincia palermitana. Il locale sorge nel contesto di una zona particolarmente frequentata nel periodo estivo da numerosi avventori.

Nei pressi dell’esercizio e, successivamente al suo interno, si sono registrati, nel corso di una serata degli ultimi giorni di giugno disordini con gli avventori. Così come ricostruito dai Carabinieri intervenuti, il fastidio di alcuni aspiranti avventori per l’accesso negato a causa del numero massimo consentito dalla capienza del locale, si sarebbe presto trasformato in violenta rappresaglia con lancio di bottiglie di vetro all’esterno e il forzato accesso all’interno del locale, con rovesciamento di tavoli e sedie.

Il focus sulla sicurezza pubblica

Pertanto il provvedimento muove dall’opportuna valutazione per cui tali disordini abbiano esposto a gravi e seri pericoli la folta comunità di clienti del locale, generando in tal modo un clima di allarme sociale e rendendo necessario un intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza con gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

La decisione fa seguito ad altri analoghi provvedimenti adottati nei giorni scorsi dal Questore di Palermo e che hanno riguardato locali della provincia, divenuti scenari di analoghe violenze.

Tali provvedimenti ribadiscono come il focus della Polizia di Stato sia sempre puntato sulla sulla sicurezza pubblica, sia in ambito metropolitano che provinciale e come esso possa spesso giovarsi di un approccio coordinato e collaborativo tra le diverse forze dell’ordine.