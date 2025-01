Dispersione di gas in via Bottai: tratto di rete messo in sicurezza dall’Amg

Gli operai sono intervenuti e ripristinato la tubazione

PALERMO – Gli operatori di AMG Energia hanno definito in via Bottai l’intervento di messa in sicurezza di un tratto della rete di distribuzione gas.

Le attività, avviate martedì (28 gennaio) dopo una chiamata al numero verde 800136136, sono state tempestive: è stato eseguito uno scavo e, rintracciata la dispersione, la tubazione interessata è stata messa in sicurezza mediante un sezionamento.

Nessun disagio per le utenze della zona: il servizio di distribuzione gas è stato temporaneamente interrotto soltanto per un’utenza non attiva. La società ha già in programma, nei prossimi giorni, la posa di un nuovo tratto di tubazione in sostituzione di quello da cui si è verificata la dispersione e la chiusura dello scavo che richiede il ripristino del basolato.

AMG Energia ricorda che per segnalare eventuali problemi alla rete di distribuzione gas è attivo, 24 ore su 24, il numero verde dedicato 800136136.