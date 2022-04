Disservizi bancomat in tutta Italia, Sicilia compresa

Segnalati disguidi nel Catanese. Codacons chiede risarcimenti.

Catania – Disservizi dei pagamenti con carte bancomat sono segnalati questa mattina in tutta Italia. Nel Catanese, come appreso dal nostro giornale, verificato più di un disguido alle casse dei supermercati. Certo è che le transazioni non funzionano in diversi esercizi commerciali sia della piccola sia della grande distribuzione. In altri casi invece i pagamenti avvengono regolarmente. Le carte Unicredit, Visa e Ing Direct sembrano non funzionare su nessun pos. Impossibile anche il prelievo agli sportelli. Problemi vengono segnalati anche per Intesa San Paolo, Poste Italiane, Bnl, Fineco. I disagi hanno riguardato il circuito Nexi, che ha confermato come si siano verificati problemi tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d’Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte Visa, Mastercard e Maestro. Smentito qualsiasi attacco hacker.

Per i consumatori è stato impossibile effettuare pagamenti elettronici e prelevare agli sportelli, proprio nel momento delle partenze e dei maggiori acquisti legati alla festività di Pasqua – afferma il Codacons – Un disservizio che ha causato enormi disagi agli utenti, e per il quale devono scattare ora indennizzi automatici.

“Chiediamo alle banche coinvolte e ai gestori delle carte di prevedere un risarcimento automatico in favore dei cittadini interessati dai disagi, sottoforma di sconti su costi di gestione di carte e bancomat, bonus e altri vantaggi da riconoscere ai propri clienti – afferma il Segretario Nazionale Francesco Tanasi – Resta ferma la possibilità, per chi ha subito danni maggiori e dimostrabili, di agire contro gli istituti di credito ai fini del risarcimento del danno morale e materiale”.