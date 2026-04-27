Dissesto, in gara la progettazione per il consolidamento di Monte Gallo

Il bando ha una base di gara di 250 mila euro

PALERMO – La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato la gara per la progettazione esecutiva relativa al consolidamento del costone roccioso di Monte Gallo, a Palermo, che sovrasta l’area urbana di Mondello, a monte di via Tolomea.

Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato il bando con un importo a base di gara di 250 mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al prossimo 8 giugno.

I pendii sui quali si dovrà intervenire sono quelli che si affacciano sull’abitato di via Tolomea, costituito essenzialmente da villette.

L’area ha la più alta classificazione di rischio (R4) poiché vi insiste la minaccia di ulteriori crolli di blocchi di pietra. Il costone roccioso presenta, infatti, molteplici fratture e le infiltrazioni d’acqua piovana ne hanno accentuato in modo progressivo la sostanziale instabilità. Il progetto consentirà di individuare le aree sulle quali è necessario intervenire mediante imbracaggi di reti e funi metalliche e con la realizzazione di barriere paramassi di tipo elastico a medio assorbimento di energia.