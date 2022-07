Dl aiuti, tetto massimo per l’aumento dell’Irpef

Stabilita anche l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero

Le grandi città metropolitane potranno aumentare l’addizionale Irpef arrivando al massimo all’1,2%. Lo prevede un emendamento al Dl aiuti approvato dalle commissioni alla Camera che fissa un tetto all’aumento delle tasse nei Comuni più grandi in dissesto finanziario che siglano intese per rientrare. L’incremento massimo dell’addizionale comunale Irpef non potrà essere superiore allo 0,4% rispetto al limite attualmente fissato allo 0,8%.

Inoltre l’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non potrà essere superiore a 3 euro.