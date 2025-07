Dl Economia, Schifani: “Apprezzamento per l’esenzione dei diritti d’imbarco”

Le parole del presidente della Regione e dell'assessore all'Economia

PALERMO – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Senato della norma che prevede l’esenzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti siciliani con un traffico annuo inferiore ai 5 milioni di passeggeri”.

Sono le parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che commenta l’approvazione a Palazzo Madama del Dl Economia.

Schifani: “Apprezzamento per il Dl economia”

“Si tratta di un provvedimento – aggiunge Schifani – fortemente voluto dal mio governo, che sarà interamente finanziato con fondi regionali, con l’intento di favorire i collegamenti aerei su Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria e di promuovere la crescita del turismo in queste zone. Un sentito ringraziamento al governo nazionale e al gruppo di Forza Italia in Senato, che ha presentato l’emendamento, per il supporto a questa iniziativa di rilievo per la Sicilia”.

Dagnino: “Misura fortemente voluta dal governo Schifani”

“L’approvazione da parte del Senato della norma – dice l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – che abolisce l’imposta comunale sui diritti aeroportuali d’imbarco negli scali minori dell’Isola consente di dare immediata applicazione alla misura fortemente voluta dal governo Schifani e approvata dall’Ars lo scorso mese di giugno”.

“Con uno stanziamento di 6,6 milioni di euro – aggiunge Dagnino – abbiamo dato copertura all’abolizione del tributo, allo scopo di promuovere la crescita dei traffici negli aeroporti e il conseguente sviluppo dei territori in cui sono localizzati gli scali. Utilizzando in modo virtuoso la leva fiscale, contribuiamo a rendere più conveniente viaggiare verso queste destinazioni con un beneficio per i cittadini oltre che per il turismo”.