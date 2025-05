La morte di Simone nelle acque di Ognina: “Riposa in pace angioletto”

Il dolore per il giovane annegato per recuperare un pallone

CATANIA – La partita con un amico che si è trasformata in una tragedia senza ritorno, e l’incredulità che corre per le strade della città e soprattutto dei social. Simone Currò, il 20enne morto dopo essere caduto in acqua a Ognina, era molto conosciuto soprattutto su TikTok, e proprio sul suo social preferito in queste ore crescono i messaggi di cordoglio di amici e semplici conoscenti.

La caduta in acqua

La morte di Currò ha scosso soprattutto per le sue modalità. Il ragazzo stava giocando con un amico nel campo di piazza Nettuno, dove decine di giovani si radunano ogni fine settimana per passare un po’ di tempo all’aria aperta. A un certo punto il pallone gli è finito in acqua.

Currò si sarebbe affacciato per riprendere il pallone e si sarebbe sporto troppo, cadendo in acqua. Le onde lo hanno risucchiato subito e per lui non c’è stato più nulla da fare. Il ragazzo è stato recuperato dalla Guardia Costiera, intervenuta con una motovedetta, ed è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia per accertamenti.

I messaggi di cordoglio

Su vecchi post di Currò su TikTok compaiono decine di messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e semplici conoscenti. Un’utente che si firma Desideria scrive: “Riposa in pace angioletto, ricorderò sempre quando a scuola mi dicevi ‘Sono in fissa per te, mi dai un’opportunità di conoscerci?”. Un altro utente scrive “Riposa cugino mio”.

Un altro utente ancora scrive: “È pazzesco come una persona poche ore prima pubblica un video con un sorriso, non sapendo cosa l’aspetta un paio d’ore dopo. Riposa in pace”. Diversi amici scrivono “Riposa in pace”, mentre un utente, Salvo, scrive: “Simone vivi sempre nel mio cuore, fai ridere pure gli angeli vita mia”.

