Domenica il concerto dei complessi giovani del Teatro Massimo

A dirigerli il Maestro Michele De Luca, Maestro del Coro, Salvatore Punturo

PALERMO – Dopo il recente successo al Festino di Santa Rosalia, tornano protagonisti al Teatro di Verdura domenica 24 luglio alle 21:15, i complessi giovanili del Teatro Massimo, guidati dal Maestro Michele De Luca. A farne parte sono i ragazzi della Kids Orchestra – composta da oltre 120 giovanissimi elementi tra i 7 e 15 anni – della Youth Orchestra, composta da ragazzi tra i 16 e i 23 anni e i Cori, diretti dal Maestro Salvatore Punturo: il Coro di voci bianche, la più antica tra le formazioni giovanili del Massimo, con un’attività che ormai supera il quarto di secolo; il Coro Arcobaleno, composto da bambini provenienti dalle comunità immigrate a Palermo; e la Cantoria, che accoglie le ragazze più grandi che proseguono il percorso intrapreso con il Coro di voci bianche.

Il programma musicale spazia da titoli del grande repertorio classico, come la Toccata in re minore di Johann Sebastian Bach, a brani di colonne sonore cinematografiche di Ennio Morricone, come Giù la Testa e Nuovo Cinema Paradiso, oltre a canzoni di grande popolarità come Imagine di John Lennon. Completano il programma il Concerto per tromba e orchestra di Alexander Arutiunian, che vede solista alla tromba Salvatore Piazza e i brani dei compositori siciliani, Fabio Correnti, Massimiliano Galasso, Salvatore Nogara, Giuseppe Ricotta, alcuni in prima esecuzione assoluta. È infatti una costante del repertorio delle formazioni giovanili il rapporto con musicisti siciliani che compongono appositamente per loro o realizzano trascrizioni e arrangiamenti pensati su misura, tanto che anche tra i giovani musicisti dell’Orchestra si trovano già alcuni compositori, nuova frontiera dell’attività musicale a tutto tondo delle formazioni giovanili del Teatro Massimo.

Biglietti: da 5 a 20 euro.