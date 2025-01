L'arresto è stato compiuto dai carabinieri di Vizzini

VIZZINI (CATANIA) – Secondo i carabinieri, aveva riorganizzato la propria “attività” di vendita di droga. E per farlo, un 47enne di Vizzini, si sarebbe fatto aiutare da sua madre, una donna di 65 anni. Il risultato è che ora sono stati arrestati entrambi.

L’arresto è stato compiuto dai militari della locale stazione, coadiuvati dai loro colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. L’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era stato arrestato a settembre.

Il precedente

Allora i carabinieri lo avevano colto in flagrante con a casa marijuana e materiale per il confezionamento. Poi lo avevano posti ai domiciliari e lui avrebbe continuato a spacciare. Sperava forse, essendo ai domiciliari, di non dare nell’occhio.

Ma quando i militari si sono presentati a casa sua, non era un normale controllo. Questo perchè nei giorni precedenti gli investigatori avevano tenuto d’occhio casa sua e visto entrare e uscire diversi giovani noti come assuntori di droga. Hanno dato il via alla perquisizione e in breve hanno trovato una busta con 30 grammi di marijuana.

La stanza di letto di sua madre

Nel prosieguo della perquisizione inoltre, all’interno della stanza da letto della madre, anche lei presente in casa, i militari hanno trovato 10 spinelli già preparati e contenuti all’interno di un contenitore di plastica.

In una borsa della madre c’erano oltre 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 240 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arresto di madre e figlio è stato così convalidato. E sono stati posti entrambi ai domiciliari.