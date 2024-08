Domusbet.tv Catania superlativo: lo Scudetto è tuo!

Ancora un titolo per la compagine del presidente Bosco

CATANIA – Gli aggettivi sono mai esauriti. Quello che, alla fine, vale più di tutti è la conferma che la Domusbet.tv Catania si conferma come la squadra più titolata nel panorama nazionale del beach Soccer.

A San Benedetto del Tronto i rossoazzurri battono 4-3 l’Energy Pisa e, dopo aver alzato anche la Supercoppa, ha conquistato la ventesima edizione del Campionato Beach Soccer Figc-Lega nazionale dilettanti.

È il terzo Scudetto per il club etneo, il quindicesimo titolo in assoluto. Il club del presidente Bosco si è rifatto della finale persa lo scorso anno tornando sul tetto d’Italia dopo quattro edizioni di attesa.

Per Catania decisivi i gol di Ponzetti, Be Martins (premiato come miglior giocatore del torneo), il portiere Rafael (miglior portiere del Campionato) e Catarino. Al Pisa non è bastata la doppietta del brasiliano Hulk che si è laureato capocannoniere della Serie A con 23 reti in coabitazione con il viareggino Gori.

“La Domusbet.tv Catania Beach Soccer è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Ci confermiamo la società più titolata d’Italia, raccogliendo sul campo i frutti di un lavoro certosino, dentro e fuori dal campo. Secondo trofeo e terza finale disputata in una stagione da sogno, che è stato meraviglioso condividere con tutti voi, popolo rossazzurro”, si legge sui profili social della compagine etnea.

Quasi banale e superfluo dirlo: un successo più che meritato.