Don Bosco Ranchibile, ordinazione diaconale per don Vito Mangano

La celebrazione presieduta dall'arcivescovo Lorefice

PALERMO – Un momento di festa per la comunità salesiana di Sicilia. Ieri, venerdì 31 ottobre, nella Chiesa “Don Bosco Ranchibile” di Palermo, è stato celebrato il rito dell’ordinazione diaconale di Don Vito Mangano, economo della Comunità del “Don Bosco Ranchibile” di Palermo. A presiedere la celebrazione eucaristica è stato l’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

Ampia e sentita la partecipazione di tutte le realtà dell’istituto salesiano di via Libertà: dalla scuola all’oratorio, dal gruppo degli Exallievi ai Salesiani Cooperatori. Così come era presenti numerosi educatori e operatori pastorali.

A concelebrare insieme all’ispettore dei salesiani di Sicilia, don Domenico Saraniti, e al direttore del Ranchibile, Arnaldo Riggi, c’erano anche decine di salesiani provenienti da diversi centri della Sicilia.

Don Vito Mangano, nato a Catania l’8 ottobre 1975, prima della scelta vocazionale ha conseguito la maturità tecnica per Geometra e l’abilitazione professionale, esperienza che testimonia una vocazione maturata nella vita adulta attraverso il lavoro e l’incontro con il carisma educativo di Don Bosco. Dopo il noviziato a Genzano ha proseguito la formazione salesiana a Roma, San Tarcisio, e successivamente a San Gregorio.

Il diaconato, ha ricordato l’arcivescovo Lorefice, è il ministero del servizio, della carità e dell’annuncio della Parola. Un ministero pieno e riconoscibile, “segno” concreto di prossimità evangelica. La Comunità Salesiana del Don Bosco Ranchibile ha espresso gratitudine e vicinanza a Don Vito affidandolo alla preghiera della Chiesa e dei fedeli.