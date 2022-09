Donetsk, al via i referendum russi. Kiev: cittadini costretti con le armi a votare

La denuncia di Kiev sulle operazioni di voto per l'annessione alla Russia dei territori occupati

1' DI LETTURA

Al via i referendum sull’annessione alla Russia di alcune zone dell’Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca. Votazioni fino al 27 settembre nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk e nelle aree occupate di Kherson e Zaporizhzhia.

Kiev denuncia che gli occupanti russi avrebbero organizzato gruppi armati per costringere le persone a partecipare al voto. Mosca sostiene che il voto è conforme alle norme internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite.

Intanto, code di auto nella notte al confine tra Russia e Georgia, gli uomini tentano di lasciare il Paese per evitare l’arruolamento forzato deciso da Putin.