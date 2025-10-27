Terrore al cimitero, porta i fiori ai propri cari e cade nella tomba

Intervenuto anche il nucleo Speleo Alpino Fluviale

Nella mattinata di lunedì 27 ottobre, a Piacenza, una donna di 63 anni è caduta all’interno di un loculo del cimitero cittadino, mentre stava portando dei fiori sulla tomba di un parente. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nel camposanto per una visita in vista della commemorazione dei defunti. Mentre passeggiava tra le sepolture, è precipitata per alcuni metri all’interno di una tomba vuota situata tra due altre sepolture.

Donna cade nella tomba, le ipotesi

Restano da chiarire le cause dell’incidente: non è stato ancora accertato se a cedere sia stata una copertura provvisoria installata in precedenza o se il cedimento abbia riguardato direttamente il terreno sottostante.

L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Croce Bianca, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco con una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale. I pompieri, servendosi di una scala, sono riusciti a raggiungere la donna e a riportarla in superficie.

Come sta la 63enne precipitata nel loculo

La 63enne, visibilmente scossa ma cosciente, ha riportato una ferita alla gamba giudicata non grave. Dopo essere stata stabilizzata, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti.

