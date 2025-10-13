 Donna dispersa a Favara dopo l'alluvione: prorogate le ricerche
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Donna dispersa a Favara dopo l’alluvione: prorogate le ricerche

In azione le unità cinofile molecolari dei carabinieri di Firenze
PROVINCIA DI AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara dispersa da 13 giorni dopo l’alluvione che si è abbattuta sulla città, sono state prorogate e stanno andando avanti anche oggi.

“Grazie al prefetto Salvatore Caccamo – ha spiegato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, – si continuerà a cercare per trovare qualunque cosa possa condurci a Marianna. Non nascondo che c’è scoramento tra i tanti che da giorni si stanno spendendo senza sosta per restituire Marianna alla sua famiglia”.

Oggi a Favara torneranno le unità cinofile molecolari del centro addestramento carabinieri di Firenze che erano andate via per un impegno nel fine settimana.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI