 Donna ferita in una sparatoria a Palermo, indaga la polizia
Donna ferita in una sparatoria a Palermo, indaga la polizia

Il fatto è accaduto due giorni fa
IN VICOLO CAPPELLIERI
di
PALERMO – La polizia indaga sul ferimento a una gamba a una sessantenne, avvenuto due giorni, fa in vicolo Cappellieri, una traversa di via Cavour, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione un uomo e due donne avrebbero avuto un’accesa discussione al termine della quale uno di loro esploso tre colpi di arma da fuoco.

Arrivati sul posto, gli agenti avrebbero trovato una donna ferita, mentre le altre due persone sarebbero fuggite a bordo di uno scooter. La vittima non avrebbe fornito alcun elemento utile alle indagini.

