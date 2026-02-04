Donna travolta e uccisa da un’auto: era incinta di sette mesi

Avviata una raccolta fondi per far fronte alle spese del funerale

Una donna incinta di sette mesi è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre percorreva una strada in bicicletta. La vittima è Regan Cole-Graham, già madre di due figli. L’incidente è avvenuto sabato 31 gennaio a Los Angeles.

La vittima, che al momento della tragedia si trovava con marito e figli, aveva 36 anni. E’ stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Anche la bambina che portava in grembo, estratta d’urgenza dopo l’incidente, non è sopravvissuta ed è deceduta alcune ore più tardi. La notizia è stata riportata da “People”. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Donna incinta travolta e uccisa, il sostegno alla famiglia

Amici, conoscenti e membri della comunità locale si sono mobilitati per sostenere la famiglia colpita dalla tragedia. È stata avviata una raccolta fondi online con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto al marito, rimasto solo con due figli piccoli, per far fronte alle spese funerarie e per garantire un sostegno economico per il futuro dei bambini.

“Vi preghiamo di continuare a tenere Matt e i ragazzi nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Siamo tutti profondamente grati per l’enorme sostegno ricevuto”, ha scritto nei commenti l’organizzatore Carter Fondon.

“Era una moglie devota e una madre gioiosa”

“Regan era una moglie amorevole e devota, una madre forte e gioiosa, una sorella spiritosa e leale e una figlia splendida e passionale. Stiamo raccogliendo fondi per aiutare a coprire le spese funerarie e per sostenere Matt nel futuro dei bambini. Apprezziamo il vostro amore e il vostro supporto”, si legge nella descrizione della raccolta.

