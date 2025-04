Donna muore dopo un intervento estetico, aperta un’inchiesta

Operata in una clinica privata a Caserta

Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di Gaeta, faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino.

Sulla morte della donna è stata aperta un’indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: sarà svolta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caserta. “Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia”, le parole del sindaco del Comune nel sud della provincia di Latina Cristian Leccese.

“Sabrina era molto conosciuta nella nostra città, dove svolgeva l’attività di parrucchiera nel centro cittadino. La sua scomparsa improvvisa, le cui circostanze saranno chiarite, avvenuta presso una clinica privata, non manca di suscitare tristezza e cordoglio nella nostra comunità. Il pensiero corre alla sua famiglia, ai suoi due figli a cui mi stringo in un fraterno abbraccio. A loro le mie sentite condoglianze ed in questo difficile momento tutta la mia vicinanza”, ha aggiunto il sindaco.