Donna scomparsa a Palermo, l’appello dei familiari: “Aiutateci a ritrovarla”

I parenti: "Temiamo per la sua salute"

PALERMO – Sono ore d’angoscia per i familiari di Angela Spataro, una donna di 71 anni di cui si sono perse le tracce a Palermo. Gli appelli per ritrovarla sono stati pubblicati sui social, dove i parenti chiedono a tutti una mano per aiutarli a rintracciarla.

L’appello dei familiari

La donna, che di solito frequenta la zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine, non ha con sé i documenti, né il telefono: la famiglia è disperata e dopo avere avviato le ricerche in lungo e in largo nel quartiere, ma senza risultato, hanno chiesto aiuto diffondendo una fotografia.

“Chi la vede, per favore, ci contatti -, è scomparsa da alcuni giorni, è una nostra parente e ha pure problemi di demenza. Ringrazio chi ci aiuterà”.

Indossava una tuta grigia e giubbino nero

Angela Spataro, l’ultima volta che è stata vista indossava pantaloni da tuta grigi sotto un giubbino nero, un paio di scarpe bianche e una felpa grigia con cappuccio colorato. Dalle parti di via Messina Marine sono in tanti a conoscerla e sono già partite le segnalazioni. Alcune risalgono a diversi giorni fa. “Aiutateci – aggiungono i familiari – temiamo per la sua sicurezza, ogni avvistamento può rivelarsi importante per rintracciarla”.