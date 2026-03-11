L'uomo è stato fermato dalla polizia

MESSINA – Femminicidio a Messina. Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate martedì sera, 10 marzo, nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo.

Chi è il fermato per il femminicidio

La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. L’uomo era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona.

Il femminicidio di Messina

Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima, che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.