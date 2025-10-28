 Donna uccisa a coltellate nel Veronese, arrestato il compagno
Donna uccisa a coltellate nel Veronese, arrestato il compagno

In corso i rilievi del Ris dei carabinieri
FEMMINICIDIO
VERONA – Nuovo femminicidio nel Veronese. Una donna è stata uccisa a coltellate a Castelnuovo del Garda. La vittima è stata aggredita in casa dal compagno che è stato arrestato dai carabinieri.

La donna, brasiliana come il compagno, in passato aveva già chiamato i militari per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. I due erano conviventi nella casa dell’uomo da circa un anno e mezzo. L’allarme è stato lanciato da alcuni conoscenti della donna che non ne avevano notizie da sabato scorso.

Nella casa del femminicidio sono in corso i rilievi del Ris dei carabinieri. L’uomo al momento del ritrovamento del cadavere non era in casa, è stato poco dopo bloccato e arrestato dai militari.

