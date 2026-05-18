Donzelli: “FdI non governicchia, ma il sostegno a Schifani è netto”

L'intervento del responsabile dell'organizzazione del partito di Meloni

PALERMO – “L’obiettivo è andare al voto in Sicilia a scadenza naturale. Per nostro carattere e per storia di Fratelli d’Italia non stiamo mai a governicchiare e il nostro obiettivo è governare bene. Quindi condividiamo perfettamente la provocazione del nostro capogruppo all’Assemblea regionale (Giorgio Assenza, ndr), quindi è necessario dare un segnale chiaro ai cittadini che ci stiamo occupando di loro e non di altro. Da questo punto di vista FdI è netta e schieratissima in sostegno del presidente Renato Schifani, ma al governo vero del territorio”.

Così il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a Carini (Palermo) a sostegno della candidata sindaca del centrodestra alle amministrative di fine maggio, Rossella Covello.

Donzelli: “Opposizione fa sciacallaggio contro Meloni”

“La sinistra sta sciacallando sul caso Modena – afferma Donzelli – dicendo che è colpa di Giorgia Meloni. Io ho una certezza: non solo dopo questo episodio, ma anche dopo il voto del penultimo referendum, siamo tutti consapevoli che non serve alleggerire la legge sulla cittadinanza, cosa che invece auspica la Sinistra ogni giorno. Stiamo discutendo se serve inasprire o no, discutiamo e riflettiamo. Sicuramente non serve fare quello che vorrebbe fare la sinistra, cioè dare la cittadinanza con semplicità dopo 2, 3 5 anni e senza alcuna garanzia, senza nessuna tutela. Tutto il centrodestra non ha dubbi, le proposte della sinistra sulla cittadinanza facile sono sempre più lunari e fuori dal mondo”.

“L’unica strumentalizzazione grave che ho visto è quella delle opposizioni che stanno dando la colpa alla Meloni se questo attentatore a Modena ha fatto quello che ha fatto, perché la premier avrebbe tagliato dei fondi nazionali, dei servizi sociali – aggiunge Donzelli – In realtà noi con molta più semplicità e coerenza avremmo potuto attaccare il Comune e la Regione governate dal Pd per la poca attenzione, perché i servizi sociosanitari erano a loro competenza. Ma noi non siamo come loro, noi in questo momento siamo vicini alle vittime, siamo vicini ai cittadini”.

“Covello candidata giusta”

“Questi sono i giorni più importanti – ricorda alla platea il responsabile dell’organizzazione di FdI – quelli in cui tutti coloro che non sono appassionati di politica iniziano a interessarsi prima delle elezioni: speriamo ce ne siano sempre di più. Siamo convinti che a Carini sia necessario quel cambiamento che serve da tanto tempo. La candidatura giusta è arrivata in campo, c’è un centrodestra ampio con un bel supporto a Rossella Covello; l’opportunità è seria e concreta e può portare risultati che in questa città si aspettano da tanto tempo”.

“Colei che auspichiamo sia il prossimo sindaco – conclude – non avrà un lavoro semplice ma il partito nazionale, insieme ai suoi esponenti di governo, è pronto a sostenere lo slancio che serve a Carini per fare quel salto di qualità che aspetta da tempo dal punto di vista della qualità della vita, della sicurezza, della vicinanza al territorio produttivo”.