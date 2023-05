Donzelli: “Per il rilancio del Sud ci sono risorse ed energie”

Il coordinatore nazionale di FdI a Catania a sostengo di Enrico Trantino.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Per il rilancio del Sud ci sono punti specifici, risorse, ci sono le energie. Mezzogiorno che c’è una continuità politica”. Così Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, incontrando i giornalisti a Catania a margine di una manifestazione elettorale di sostegno al candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino.

“Prima l’instabilità governativa – ha aggiunto Donzelli – allontanava anche gli investitori e la voglia di creare e di fare impresa. Il Mezzogiorno d’Italia, anche per la posizione geografica, e la Sicilia ancora di più, possono diventare il fulcro di nuove sfide anche mondiali che stanno avvenendo. La Sicilia può inoltre diventare uno snodo centrale per l’energia, il lavoro, le materie prime. Può esserci un futuro di grande ricchezza”.

Autonomia differenziata? Donzelli: ”Fratelli d’Italia è la garanzia che l’autonomia verrà scritta nel migliore dei modi e sarà scritta in modo tale che sarà una risorsa per il Sud esattamente come per il resto d’Italia. Se qualcuno ha dei dubbi, la garanzia siamo noi e non certamente Landini, che vedo organizza manifestazioni contro l’aumento degli stipendi dei lavoratori”.

L’emergenza alluvioni in Emilia-Romagna. “Non è il momento delle polemiche tra partiti, neanche quello degli scaricabarile e neanche il momento di approfondire questo aspetto. Verrà anche il momento di approfondire eventuali responsabilità politiche, ma questo, ribadisco, è il momento della solidarietà, dell’impegno e delle risposte immediate che devo arrivare al popolo dell’Emilia Romagna”. Così Giovanni Donzelli e ancora: “In tutto questo – ha concluso Donzelli – dobbiamo anche sperare che il tempo atmosferico dia una tregua perché, se nelle prossime ore dovessero arrivare altre precipitazioni, sicuramente non sarà avvantaggiato nemmeno il lavoro della Protezione civile”.