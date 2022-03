Dopo l’incendio di gennaio il Moltivolti è pronto a ripartire

Un cortocircuito innescò le fiamme

PALERMO -Dopo l’incendio dello scorso 30 gennaio il locale Moltivolti si prepara a riaprire. I titolari del ristorante e associazione di volontariato, anche grazie al sostegno di amici e clienti che hanno portato avanti una raccolta fondi, il prossimo 3 aprile riapriranno i battenti.

Ad annunciare questa riapertura è direttamente Moltivolti con un evento pubblicato sulla loro pagina Facebook: “

Grazie a ognunə di voi 63 giorni dopo l’incendio potremo riprendere il nostro progetto di comunità fatto di cibo, condivisione e amicizia. Domenica 3 aprile riapriremo il nostro ristorante da pranzo in poi, per festeggiare e ringraziarvi abbiamo costruito una giornata in cui animeremo non solo la nostra casa ma anche piazza Santa Chiara con la musica dei Joker Smoker, dj Quartararo e una degustazione di agnello a cura della famiglia di Shapoor! Sarà possibile anche salire all’ultimo piano e scoprire la terrazza di Sopra, la nostra guesthouse con una vista panoramica sulle bellezze di Ballarò“.

Una giornata di festa dopo l’incubo di gennaio.

Il sindaco Orlando: “Notizia magnifica”

“Dopo il dolore e lo sconforto Moltivolti riprende il suo cammino. Una notizia magnifica per la nostra città. Grazie a coloro che hanno reso possibile, con il loro contributo, la riapertura di un luogo che rappresenta una nuova socialità e che incarna i valori di condivisione e integrazione. Avanti così!”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando la notizia della riapertura il prossimo 3 aprile del locale Moltivolti.