Dossier primarie nel centrosinistra, Rubino: condivido l’idea di La Vardera

"Nel Pd chi ha diviso faccia un passo indietro"

PALERMO – “Condivido pienamente la proposta di Ismaele La Vardera che oggi chiede a gran voce le primarie aperte per la scelta del candidato presidente della Regione. Il Pd ha il dovere di dire subito di sì”. Così Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del Partito democratico, commentando le parole del deputato di Controcorrente all’Ars in una intervista con LiveSicilia.

Rubino: “Primarie per tutti i contesti”

“Le primarie vanno estese a tutti quei contesti, a cominciare da Palermo, dove il campo largo deve rapidamente costruire l’alternativa agli scellerati governi di centrodestra che stanno causando disastri ovunque ma che, senza una proposta credibile, rischiano di prevalere ancora”, aggiunge Rubino.

Rubino: “Pd, chi ha diviso faccia un passo indietro”

E tornando sull’intervista di La Vardera, Rubino aggiunge: “Avrei non poche difficoltà a comprendere un diniego rispetto alla sua proposta e credo che il Partito democratico abbia il dovere di essere il difensore di uno strumento che è nel proprio Dna. Ma per farlo serve unità e proposta politica. Spero che l’avvicinarsi delle scadenze elettorali faccia finalmente comprendere a chi ha diviso che è ora di fare un passo indietro perché la divisione del Pd rischia di contagiare l’intera coalizione. Non ce lo possiamo permettere ma soprattutto non se lo può permettere la Sicilia”.