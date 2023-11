Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato: ferito il marito

Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro

Dramma in provincia di Reggio Calabria, dove la dottoressa Francesca Romeo, di 67 anni, in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco quando stava rientrando a casa in macchina con il marito.

La donna stava rientrando nella propria abitazione dopo il turno, in auto con lei il marito Antonio Napoli, psichiatra di 66 anni, che è rimasto ferito ad un braccio e si trova in ospedale, dove è stato sentito dalla polizia.

Da una prima ricostruzione sembra che due uomini, nascosti nei terreni circostanti, hanno fatto fuoco lungo la strada SP 02, che collega Santa Cristina a Taurianova, e avrebbero sparato contro il parabrezza dell’auto.

Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato, che cercherà di ricostruire la dinamica esatta. Dovranno anche ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto.