 Dramma nel Ragusano, 38enne trovata morta accanto al bimbo di due anni
Dramma nel Ragusano, 38enne trovata morta accanto al bimbo di due anni

A dare l'allarme è stato il marito, che era uscito presto per lavoro
FRIGINTINI – Dramma nel Ragusano, una donna di 38 anni è morta questa mattina a Frigintini, frazione di Modica, nel Ragusano. È stata trovata priva di vita nel suo letto e accanto a lei c’era il bambino di due anni che dormiva.

A dare l’allarme è stato il marito, che era uscito presto per lavoro e non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.
L’uomo ha chiesto ai parenti di recarsi a casa. La donna era già morta, forse a causa di un infarto. Inutili i soccorsi e i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

