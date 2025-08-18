La giovane era a bordo di uno scooter

JESOLO (VENEZIA) – Scontro mortale nella serata di ieri, domenica 17 agosto, tra via Martin Luther King e via Istituto Marino, a Jesolo in provincia di Venezia.

L’incidente ha coinvolto un’auto, una Fiat 500, e uno scooter con due ragazzi a bordo. Il conducente alla guida dello scooter ha riportato ferite serie mentre la passeggera, una ragazza di 22 anni di Trieste, ha perso la vita nell’impatto contro l’auto.

I sanitari sono arrivati sul posto ma al loro arrivo per la ragazza non c’era più nulla da fare.

Nel drammatico schianto la moto ha divelto un segnale stradale ed è finita tra le pannocchie di un campo adiacente la strada.

Gli agenti della polizia municipale dovranno ricostruire l’accaduto e stabilire chi ha sbagliato la manovra.

