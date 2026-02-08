Droga a Santa Flavia e Bagheria, denunciati due giovani

L'operazione dei carabinieri

BAGHERIA – I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno denunciato due giovani di 19 e 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari della stazione di Santa Flavia hanno notato uno studente di 19 anni già noto alle forze di polizia che, alla vista dell’auto dei militari ha assunto un atteggiamento sospetto. La perquisizione a cui è stato sottoposto ha consentito di trovare 15 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 730 euro in contanti.

I militari della stazione di Bagheria, hanno invece denunciato un incensurato di 22 anni che, controllato alla guida della propria autovettura, ha mostrato un eccessivo nervosismo sin dai primi attimi degli accertamenti. Un più approfondito controllo ha permesso di sequestrare un panetto di hashish di 100 grammi e 6 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi. All’interno dell’abitazione dell’indagato è stato inoltre trovato diverso materiale per il confezionamento della droga.