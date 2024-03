Biancavilla, pusher recidivo trasforma la sua casa in centrale di spaccio

Il blitz con il supporto di unità cinofile e dello squadrone eliportato

CATANIA – Droga a Biancavilla, dove un 30enne con precedenti per spaccio è stato arrestato dai Carabinieri. I militari della locale Stazione hanno scoperto che l’uomo aveva trasformato la sua abitazione in una centrale di spaccio.

I Carabinieri hanno effettuato diversi servizi di osservazione presso l’abitazione dell’uomo, insospettiti dai movimenti del 30enne disoccupato. Compresi i dettagli del quadro investigativo i militari hanno deciso di intervenire, avvalendosi per il blitz anche del supporto specialistico dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e di quelli dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”.

Quando l’uomo è uscito di casa alle 5 del mattino è stato circondato dagli investigatori, che lo hanno fermato e ricondotto all’interno dell’appartamento, per procedere alla perquisizione. L’uomo li ha condotti in una cameretta e dopo aver prelevato da un cassetto due dosi di marijuana del peso di 2 grammi le ha spontaneamente consegnate loro, asserendo che non aveva nient’altro.

Droga a Biancavilla: la perquisizione

I militari, però, vedendo che l’uomo era nervoso, hanno deciso di continuare le ricerche iniziando proprio quella cameretta, dove in un secondo cassetto, hanno trovato 690 euro. Nella camera da letto dell’uomo i Carabinieri hanno poi recuperato un cofanetto che conteneva altri 135.

Nel frattempo, nel giardino retrostante l’abitazione, si sono messi all’opera i cani antidroga, che hanno setacciato un rudere in cui, nascoste in un’intercapedine, erano nascoste 21 dosi di marijuana del peso di circa 40 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

Il fiuto dei cani antidroga ha poi condotto i militari fino al muro a secco della proprietà, dove, scavando tra le pietre, è venuta fuori una busta sigillata termicamente con all’interno ulteriori 100 grammi di marijuana. Complessivamente i Carabinieri hanno sequestrato quasi un etto e mezzo di droga. Il pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.