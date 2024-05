Incarica la madre di gettare via la droga, arrestato un uomo di 36 anni

Il pregiudicato era bloccato in casa per un infortunio

CATANIA – Un uomo infortunato ha incaricato la madre di gettare via la droga che nascondeva in casa: è uno dei risultati dell’attività che gli agenti del Commissariato Nesima hanno eseguito nel quartiere San Giovanni Galermo per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le buste di marijuana

Nel corso dei controlli in via Capo Passero i poliziotti hanno fermato e controllato una donna che con fare sospetto, come si legge in un comunicato della Questura di Catania, si stava allontanando dal retro di un’abitazione con due buste in mano. Nelle buste c’era marijuana per un peso complessivo di circa 25 grammi.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il figlio della donna, costretto in casa per un infortunio, vedendo dalla finestra i poliziotti ha consegnato alla madre le due buste chiedendole di gettarle sul retro dell’abitazione.

Per quanto accaduto l’uomo, un 36enne gravato da numerosi precedenti, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Gli altri controlli per droga a Catania

Inoltre all’interno dell’androne di uno stabile, sempre in via Capo Passero, sono stati rinvenuti e sequestrati 76 involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 65 grammi, nonchè 7 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi. Infine in viale Tirreno un uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore perché trovato in possesso di due dosi di marijuana.