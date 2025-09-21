Droga, cellulari e attrezzi per alpinismo nel carcere di Caltanissetta

Qualcuno progettava la fuga

CALTANISSETTA – Nelle buste c’erano droga, cellulari e attrezzatura per l’alpinismo. Tutto fa pensare che qualcuno progettasse una fuga dal carcere di Caltanissetta. A rivelarlo è Francesco Davide Scaduto della segreteria nazionale Consipe.

L’operazione del reparto di polizia penitenziaria del carcere nisseno svela circostanze inquietanti. La scorsa notte sono state rinvenute due buste già pronte per essere legate alla cima di una corda che partiva da una cella del reparto Alta sicurezza, quello che ospita detenuti che stanno espiando pene per mafia e droga.

Le buste contenevano un chilo di hashish e 40 smartphone destinati al mercato nero dentro il penitenziario. I cellulari servono per mantenere sempre attivi i collegamenti con l’esterno. Al contempo chi lo possiede ostenta potere.

C’è di più, però. Dentro le buste c’erano lame capace di segare il ferro, funi, moschettoni e imbracature da alpinismo che, si legge nella nota del sindacato della polizia penitenziaria, “non lasciano dubbi sul loro imminente utilizzo. La Polizia penitenziaria va rinforzata e soprattutto vanno ripristinati i servizi vigilanze armate sui muri di cinta”.

Da una parte il Consipe esprime “grande soddisfazione per il lavoro svolto”, ma allo stesso tempo “grande preoccupazione per il futuro dei nostri penitenziari e soprattutto per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il carcere non può essere considerato un problema solo penitenziario ma anche di ordine pubblico.

Non bisogna aspettare che accada qualcosa di più grave e soprattutto, chissà che non sia già accaduto che si tenti di introdurre anche armi o oggetti atti ad offendere, utili per regolare conti interni come accade in quei paesi ove le regole criminali prevalgono su quelle democratiche e lecite”.