Droga, munizioni e un fucile a pompa in un locale all’Olivella: arrestato

In carcere il titolare di 26 anni

PALERMO – Aveva droga, munizioni e un fucile a pompa in un locale della zona dell’Olivella, nel centro storico di Palermo. Finisce in carcere il titolare di 26 anni che adesso dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato incastrato dai carabinieri della stazione Centro che hanno effettuato una perquisizione nel suo locale in collaborazione con la polizia municipale. L’ispezione era nata inizialmente per verifiche di natura amministrativa che hanno portato a sanzioni per 3.000 euro. Ma quando i militari hanno fatto accesso al magazzino del locale hanno sentito un forte odore di hashish. Durante la perquisizione, nei pressi di una stufa per esterni, è stata trovata una valigetta nera utilizzata per il trasporto di armi corte con dentro 9 stecche di hashish, 4 cartucce a salve calibro 9×17 già esplose e una cartuccia per fucile calibro 12 inesplosa.

I militari hanno così esteso le ricerche anche all’interno dell’esercizio commerciale. Dietro al bancone è stato trovato un bicchiere contenente altre 6 cartucce calibro 9×17 inesplose e alcuni semi di marjiuana, in cucina un bilancino di precisione con un coltello di 23 centimetri con residui di hashish sulla lama e, sopra la cappa, un sacco nero contenente un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, ben oleato e pronto all’uso, con due 2 colpi inesplosi all’interno di un incavo del calciolo. Tutto il materiale è stato sequestrato per i successivi accertamenti balistici e di laboratorio. Il 26enne è stato portato al carcere Pagliarelli.