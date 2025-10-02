Al giovane sono stati concessi i domiciliari

CATANIA – Due borsoni pieni di marijuana nascosti nel ripostiglio di casa insieme a due razzi. È quanto rinvenuto in un’abitazione della zona Picanello dalla polizia. Sono stati trovati durante uno dei servizi disposti dalla Questura in tutti i quartieri della città. L’obiettivo era monitorare, prevenire e contrastare casi di criminalità e fenomeni di illegalità diffusa.

L’intervento è stato eseguito dai poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Agenti che, durante le fasi di pattugliamento del quartiere, hanno notato movimenti sospetti. Li hanno visti nei pressi di un’abitazione di via Galatioto.

La perquisizione

Per fugare ogni dubbio, gli agenti hanno raggiunto il portone d’ingresso della casa. E, non appena un catanese di 25 anni ha aperto loro la porta, i cani-poliziotto Maui e Ares hanno subito fiutato la presenza di droga addosso al giovane.

A quel punto, il 25enne ha consegnato ai poliziotti una bustina con 8 grammi di marijuana, probabilmente nel tentativo di mettere fine ai controlli nel più breve tempo possibile. Ma l’atteggiamento del giovane non ha convinto i poliziotti, i quali, ritenendo che potesse nascondere in casa altra droga, hanno esteso il controllo all’abitazione, perquisendo le stanze con l’ausilio dei due cani.

I cani antidroga

Maui e Ares hanno segnalato ai loro conduttori la presenza di sostanze stupefacenti in un ripostiglio. Effettivamente, i poliziotti hanno trovato due borsoni con all’interno 110 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana, nonché due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Controllando all’interno della stanza, i poliziotti hanno rinvenuto pure due razzi, detenuti dal 25enne senza alcuna autorizzazione. Al riguardo, l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulle ragioni della loro presenza in casa.

Gli arresti domiciliari

Uno dei due cani si è poi diretto in cucina, fermandosi davanti al frigorifero. Non appena aperto l’elettrodomestico, i poliziotti hanno trovato in frigo un contenitore con 20 grammi della medesima sostanza stupefacente, nascosto tra i cibi e le bevande. La droga e i razzi sono stati sequestrati per le successive determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il 25enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente. Dell’esito del controllo e del sequestro è stato informato il PM di turno che ha posto l’uomo ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima. Dopo aver convalidato l’arresto, il Giudice ha applicato nei confronti del 25enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.