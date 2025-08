Per Dua Lipa l’arancina è femmina, il video in cui parla di Palermo

La cantante torna sulla recente vacanza nel capoluogo siciliano

Reduce da una vacanza a Palermo insieme al fidanzato e promesso sposo Callum Turner, Dua Lipa entra a gamba tesa nell’eterna diatriba tra arancina e arancino.

Nella Sicilia occidentale si ritiene che il rinomato street food a base di riso, pomodoro, carne e piselli (nella versione più tradizionale, ma presente in tante altre varianti) sia femmina e rotondo. Nella Sicilia orientale è maschio e a punta.

Dua Lipa: “A Palermo si dice arancina”

La cantante britannica di origini kosovare mette i puntini sulle “i” durante il Sunny Hill Festival svolto a Pristina. In un video che circola sui social, in risposta ad un fan, Dua Lipa svela cosa ha mangiato a Palermo.

“Cannoli, arancina — il modo giusto per chiamarla, perché a Palermo si dice così — e ovviamente spaghetti”, dice sorridendo. Una battuta che, oltre a confermare il suo amore per la cucina siciliana, la vede prendere ironicamente posizione nella disputa gastronomica più gettonata dell’isola.

“Dua Lipa più palermitana di noi palermitani”, “Dua team arancinA”, “Secondo me Dua Lipa è un’italiana mancata”, “La amavo già ma adesso che ha detto arancina è decisamente diventata la mia preferita!”, “Se Dua Lipa dice arancinA allora è arancinA”, commentano alcuni internauti su TikTok.

Lo scorso luglio, al termine della vacanza nel capoluogo siciliano, la cantante aveva condiviso una selezione di scatti che la ritraevano con il compagno in alcuni dei luoghi visitati. “Palermo nel mio cuore”, recitava la didascalia.

La carrellata di foto era stata rilanciata dall’account istituzionale della Regione Siciliana. “Palermo ti ha nel cuore, Dua. ‘Show up again, come again’. La Sicilia ti aspetta a braccia aperte”, recitava la caption.