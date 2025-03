Giuseppe e Teresa chiedono assistenza e supporti necessari

PALERMO – Hanno scritto al presidente Sergio Mattarella per chiedere che i loro due figli autistici possano avere la giusta assistenza. Giuseppe e la moglie Teresa sono i genitori di due bambini autistici con disabilità gravi, e sono stanchi di dovere lottare per ottenere i supporti necessari per i loro figli.

Un percorso segnato da ostacoli burocratici, interminabili attese, qualche conquista ma soprattutto tante risposte inadeguate da parte delle istituzioni. “Quanti altri genitori devono affrontare questo calvario per vedere riconosciuti i diritti dei propri figli?”, si chiede papà Giuseppe.

La decisione

“Non tutti hanno la possibilità economica di ricorrere a cure private o di portare avanti una battaglia legale – prosegue -. Spero che la mia storia possa aiutare altre famiglie e sensibilizzare le istituzioni a garantire un sistema più efficiente per i bambini con disabilità”.

Da qui la decisione di chiedere aiuto al presidente della Repubblica Mattarella attraverso una lettera, sperando che la sua denuncia possa portare a un cambiamento reale.

“I bambini sono il futuro del nostro paese – conclude – e hanno diritto a un’assistenza adeguata, senza dover lottare contro un sistema che sembra fatto per ostacolare invece che per aiutare. Spero che le massime cariche istituzionali possano darci un reale supporto”.