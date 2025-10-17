Due chili di droga in casa: 28enne arrestato per spaccio a Ragusa

Sequestrati hashish, cocaina e crack

RAGUSA – I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio nel centro storico della città, dove negli ultimi mesi il fenomeno dello spaccio di stupefacenti desta particolare preoccupazione tra i residenti, i militari hanno monitorato gli spostamenti di alcuni soggetti tra il corso Italia e la via Mario Leggio.

A casa la base operativa dello spaccio

Hanno pedinato un extracomunitario che sfrecciava tra i vicoli del centro a bordo del suo monopattino elettrico, per poi rincasare. Dopo avere accertato un sospetto viavai dall’abitazione, i carabinieri hanno deciso di fare irruzione all’interno dell’appartamento, diventato una vera e propria piazza di spaccio.

La droga sequestrata

Durante la perquisizione sono stati sequestrati diversi panetti di hashish, per un totale di circa un chilo e novecento grammi, 17 grammi di cocaina e 23 di crack, oltre a 400 euro in banconote di piccolo taglio e il materiale per il taglio e per il confezionamento della droga. Il 28enne di origini tunisine è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.