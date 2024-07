Due chili e mezzo di droga in auto, un uomo arrestato nel Ragusano

I controlli contro le piazze di spaccio

RAGUSA- E.B., un uomo di 45 anni, nato a Cosenza ma residente a Santa Croce Camerina, è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa perché trasportava in auto due chili e mezzo di hashish e marijuana.

Il corriere della droga è stato fermato nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto delle piazze di spaccio, disposti dal questore di Ragusa Vincenzo Trombadore.

Nei giorni precedenti all’arresto sono stati effettuati mirati servizi di osservazione che permettevano agli investigatori della sezione narcotici di notare un continuo andirivieni di persone dall’abitazione di E.B.

La scatola trasportata in auto aveva un’etichetta adesiva di “Poste italiane” recante il nome del mittente, residente in provincia di Monza Brianza, e come destinatario un “Punto Posta” Comiso. All’interno c’erano 2,167 di hashish e 411 grammi di marijuana.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 107 grammi di hashish. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre trentamila euro.