Due deputati FdI a Falcone: “Servono i fondi per l’agricoltura”

La presa di posizione di Nicola e Giuseppe Catania

PALERMO – “Spero sia solo stata una dimenticanza dell’assessore Marco Falcone e siamo certi che il presidente Renato Schifani si attiverà per stanziare le somme necessarie in aiuto agli agricoltori e allevatori in crisi”. Lo dicono i deputati FdI all’Ars Nicolò e Giuseppe Catania, componenti della Commissione Attività produttive.

“Da quello che abbiamo letto in questa ulteriore manovra finanziaria che sta preparando l’assessore, non c’è traccia di somme destinate agli agricoltori in difficoltà – dicono i deputati – seppur è un argomento a tutti noto e che sta coinvolgendo tutta Europa. Dai banchi del parlamento regionale e dalla Commissione più volte abbiamo sollecitato il governo a stanziare somme di ristoro agli agricoltori che sono pronti ad alzare bandiera bianca. In linea con lavoro avviato col Sottosegretario Patrizio La Pietra confidiamo anche in un impegno del governo nazionale nei confronti degli agricoltori siciliani”.