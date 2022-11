“Due giorni di Cloro”: previsti 300 nuotatori a Palermo

Esordio brillante in Campania per Giulia Noera, attesa anche nel capoluogo siciliano

PALERMO – Ripartirà domenica 4 dicembre a Palermo, con una ‘classica’ del circuito Supermaster, la stagione natatoria siciliana 2022/2023. Circa 300 atleti daranno vita alla ‘Due giorni di Cloro’, competizione riservata ai nuotatori master che si svolgerà nell’impianto di viale del Fante. Dopo i successi ottenuti ai Campionati Europei di Roma in agosto dall’Olympia che ha conquistato un oro nella staffetta 4×50 mista e un bronzo nella staffetta 4×50 stile libero donne (entrambe con record italiani) e dalla Waterpolo, che ha portato a casa, sempre con le staffette, un argento ed un bronzo, oltre le medaglie individuali di Giulia Noera e Fabrizio Griffo, l’anno natatorio riparte con una manifestazione che, sebbene sia la prima di una stagione ancora non entrata nel vivo, certamente riserverà agli appassionati sorprese e buoni risultati.

In realtà c’è già stato, la scorsa settimana in Campania, un esordio brillante per l’atleta dell’Olympia Giulia Noera che, al Trofeo Flegreo, con oltre 500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, nella sua gara, i 100 farfalla, ha dato spettacolo conquistando la coppa per la migliore prestazione assoluta della manifestazione. “Tutti ci auguriamo che questa gara, che per noi è anche una festa ed una occasione di condivisione, possa fare da sprone a tutto il movimento di nuoto master che, fra i due anni di pandemia e di incertezza delle competizioni e la chiusura di vari impianti a causa del caro bollette e di molte altre problematiche, ha subito un grandissimo colpo – ha dichiarato la nuotatrice- Ritrovarsi dopo tanto tempo con i compagni di squadra a gareggiare a Palermo è sempre una bella sensazione”

Questo il programma della manifestazione, che avrà inizio alle ore 8.30: 400 metri stile libero, 50 metri farfalla, 50 metri dorso, 50 metri rana, 50 metri stile libero.