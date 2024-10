Due violenti incidenti tra Belpasso e la Statale 121: nessun ferito grave

In entrambi i casi, si sono vissuti attimi di paura per l'accaduto

BELPASSO (CATANIA) – Due paurosi incidenti stradali tra Belpasso e la Statale 121: per fortuna senza gravi feriti. Tanta paura, nella tarda mattinata di oggi prima a Belpasso a seguito di un incidente stradale che si è verificato all’incrocio fra la Nona traversa e la Terza Retta levante.

Coinvolte due auto. Una delle due vetture, a seguito dell’impatto si è ribaltata. Per fortuna gli occupanti dei mezzi non hanno riportato ferite gravi. Sul posto, l’ambulanza del 118, per soccorrere i malcapitati, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri della Compagnia di Paternò e la Polizia Locale, per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’incidente sulla Statale

Un altro incidente stradale si è verificato, sempre questa mattina, lungo la Strada Statale 121, in territorio di Motta Sant’Anastasia, quasi al confine con il territorio di Misterbianco, in direzione Catania. Coinvolti due mezzi: un’auto ed un camion. Sul posto, allertate da alcuni automobilisti che avevano pensato il peggio, sono arrivate tre ambulanze ma per fortuna nessuno sarebbe rimasto ferito.

A giungere sul luogo anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembrerebbe, che il conducente della vettura, per cause da accertare, abbia perso il controllo facendo fare un testacoda al mezzo con il camion, che sopraggiungeva, che non ha potuto evitare l’impatto che per fortuna non è stato violento.

Il traffico, in direzione del capoluogo, ha subito pesanti rallentamenti per la presenza dei mezzi incidentati in strada.