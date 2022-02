Due minorenni alla guida di un’auto: fermate aggrediscono poliziotti

Pericoloso inseguimento a Catania

CATANIA – La notte scorsa, agenti delle volanti hanno denunciato due minorenni per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, intorno alle 2 di notte i poliziotti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, notava all’altezza di via San Giuliano una fiat Panda procedere a forte velocità. Gli agenti, utilizzando i segnali di emergenza, si accodavano al veicolo intimandogli l’alt; il conducente, tuttavia, proseguiva la corsa per le vie del centro e costringendo i polizotti a un lungo e pericoloso inseguimento, che si concludeva all’altezza del faro Biscari, dove l’auto veniva bloccata.

Dal veicolo scendevano due ragazze minorenni, rispettivamente di 17 e 15 anni, le quali tentavano con rabbia di aggredire gli agenti, ma venivano prontamente bloccate, grazie anche all’ausilio di altro personale intervenuto sul posto.

Pertanto, dopo aver avvisato la Procura dei minori, le due ragazze venivano denunciate in stato di libertà per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale e riaffidate ai genitori. Alla conducente, inoltre, alla guida del mezzo senza patente, venivano contestate le sanzioni al Codice della Strada relative alla sua condotta.